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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة 21 دولة..جامعة بني سويف تحصد المركز الأول بملتقى شعوب ضد التطرف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

 أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز الجامعة بالمركز الأول في ملتقي "أسبوع الشعوب ضد الإرهاب والتطرف" والذي عقد بجامعة أسيوط في الفترة من 22-28 مارس الماضي.


حيث استقبل رئيس الجامعة، اليوم، وفد الجامعة المشاركة في الملتقي وقدم لهم التهنئة، جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الكابتن محمد فاروق الحكم الدولي ومدير عام رعاية الشباب.


وأعرب الدكتور منصور حسن عن بالغ سعادته بالفوز بالمركز الأول، لافتاً أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار برنامج واضح  من قبل الجامعة نحو بناء الوعى ونشر الفكر المعتدل ونبذ التطرف ومحاربة الإرهاب والذي يتماشى مع رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة في هذا الشأن.

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وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الملتقي شهد  مشاركة حاشدة من الطلاب الوافدين من أكثر من 21 دولة عربية وإفريقية، حيث يهدف الملتقى إلى تحقيق التقارب بين الشعوب وتعزيز الروابط الإنسانية بين الطلاب من مختلف الجنسيات بما يسهم في صقل شخصية الطالب الجامعي ويفتح مداركه الفكرية ويعزز من قيم الود والتسامح ونشر ثقافة قبول الآخر والتعددية الفكرية والحضارية.

جامعة بنى سويف وعي محافظ بني سويف بني سويف برنامج الرئيس السيسي الطلاب الوافدين فريق جامعة اسيوط ثقافة

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