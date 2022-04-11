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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طن الحديد بـ 21 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين

الحديد
الحديد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 11 أبريل 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

ووصل  متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20500 جنيه و21 ألف جنيه بعد 15300  يوم 14 مارس الماضي، بزيادة  5700 جنيه في الطن.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 11 أبريل 2022

سعر طن حديد عز 20000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد بشاي 20000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد المصريين 20000 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد العشري 19700 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع 

 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين  11 أبريل 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1380 جنيها للطن بعد 1430 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1350 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1350 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل  1350 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1380 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1350 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1360 جنيها للطن 

اسمنت حلوان 1380 جنيهات للطن

اسمنت السويدي  1410 جنيهات للطن 

اسمنت العسكري بني سويف 1350 جنيهات للطن 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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