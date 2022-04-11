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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلوي عثمان : شعرت إن حسن الرداد ابنى في كواليس بابلو

سلوي عثمان
سلوي عثمان

أكدت الفنانة سلوي عثمان سعادتها بردود الافعال التي وصلتها حول مسلسل بابلو ، والذي تشارك في بطولته . 

وقالت سلوي عثمان في تصريحات لموقع صدى البلد : سعيدة بالتعاون مع حسن الرداد وكل فريق العمل علي رأسهم مصطفى فهمي وهالة فاخر وأروي جودة، خاصة وان الكواليس مليئة بالحب والالفة، بالإضافة الى المخرج المبدع محمد حماقي والذى سبق وان تعاونا معاً في مسلسل أفراح القبة حين كان مساعداً للمخرج محمد ياسين فهي على المستوي الإنساني شخص راقي ويقدم ملاحظاته الى الممثلين بشكل مهذب . 

وتابعا سلوي عثمان قائلة : ان الكاتب حسان دهشان واحد من أهم المؤلفين في مصر وقدم لنا عمل درامي رائع، وقد أعطي لكل شخصية حقها في الكتابة والتواجد الدرامي .

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وتتابع سلوي عثمان حديثها: حين أقدم دور أم أحرض على كسر الحاجز بيني وبين الذى سوف يلعب دور أبني، وهذه المرة كان من السهل كسر الحاجز بيني وبين حسن الرداد لأنه إنسان بسيط ، ويجمعنا حب المراجعة قبل المشاهد مهما وصلت عدد المرات إذ انه ممثل مجتهد، وهذا الأمر جعلني أشعر انه ابني في الحقيقة .

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان  حسن الرداد  و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي  ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

ونجحت قناة المحور في الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” بشكل حصري في مصر، أما عربياً فقد تم تسويق المسلسل إلى قناة أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناه على حق عرض المسلسل ، بالإضافة الى منصة viu .

سلوي عثمان نجلاء بدر مصطفى فهمي محمود حجازي أروى جودة محمد حماقي حسن الرداد الفنان حسن الرداد

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