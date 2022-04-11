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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية : امتداد حملة "شامل" بـ منظومة التأمين في محافظات جديدة

صدى البلد

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر منشور على صفحة الفيسبوك الرسمية لها، اليوم، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في التخطيط الصحي للمنظومة الصحية بأسس ومعايير عالمية.

وأوضحت الهيئة، أنه ترتكز محاور مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد على دراسة الاحتياجات الصحية للمواطنين بكل منطقة جغرافية وحسب خريطة الأمراض الصحية، وذلك بما يضمن توفير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد كافة احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم وبجودة عالمية.

يأتي ذلك ضمن حملة (شامل)، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل .. أنا متأمن"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

ولفتت الهيئة، إلى امتداد حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية المشروع كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.

 

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