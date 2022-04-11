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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرور ميداني يومي على معارض أهلا رمضان بالشرقية لمتابعة الأسعار وجودة السلع

معرض أهلا رمضان بالشرقية
معرض أهلا رمضان بالشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض " أهلاً رمضان" بمدينة ههيا لبيع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وذلك للتأكد من جودة السلع والمواد الغذائية المعروضة أمام المواطنين والمقدمة لهم بأسعار مخفضة عن السوق مشاركة من المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ورئاسة المركز وكبار تجار الجملة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم.

تجول المحافظ داخل أجنحة المعرض والمقام على مساحة ٥٠٠ متر ويضم باكيات لبيع ( لحوم طازجة – لحوم مجمدة – ملابس – مواد غذائية من سمن وزيت ودقيق وسكر وبلح - خضروات وفواكه ) وأستفسر من الباعة عن أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين

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وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري بالمرور اليومي على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء  والتأكد من الالتزام بالأسعار الإسترشادية المعلنة وجوده المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين.

والتنبيه علي البائعين  أنه  في حالة عدم الإلتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الشرقية محافظ الشرقية مديرية التموين المواد الغذائية مواد غذائية المراكز شهر رمضان

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