قلت بدل ما أخطفه أقتله وأساوم أهله بالكدب..اعترافات جريئة لقاتل طفل الإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله 7سنوات عن مسكنهما أثناء لهوه أمام المنزل .

وفى وقت لاحق عثر أهلية الطفل على جثته داخل جوال بلاستيك مدفونة بجوار أحد المنازل القديمة المهجورة المجاورة لسكنهم، وبالإنتقال والفحص تبين وجود آثار لسحجات حول الرقبة وملفوف حول رقبته قطعة من القماش

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء) ، ومتواجد فـى ضيافة والد الطفل وتربطهما صلة قرابة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر أنه أثناء تواجده بمنزل والد الطفل إختمر فى ذهنه فكرة خطفه ومساومة أهله لدفع فدية نظير إطلاق سراحه.. إلا أنه نظراً لمعرفة الطفل به ولصعوبة تنفيذ مخطط إختطافه لعدم وجود أشخاص لمساعدته عدل عن ذلك وقرر قتله والتخلص منه ودفن جثته ومساومة أهله على دفع الفدية بزعم أنه مازال على قيد الحياة، فقام بإستدراج الطفل لغرفة مهجورة ملحقة بمنزل والد الطفل، وقام بخنقه بقطعتى القماش المعثور عليهما حتى فارق الحياة ووضع جثته داخل الجوال البلاستيك ودفنه بمكان العثور عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية