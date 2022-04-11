عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قلت بدل ما أخطفه أقتله وأساوم أهله بالكدب..اعترافات جريئة لقاتل طفل الإسماعيلية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية  ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله 7سنوات عن مسكنهما أثناء لهوه أمام المنزل . 

وفى وقت لاحق عثر أهلية الطفل على جثته داخل جوال بلاستيك مدفونة بجوار أحد المنازل القديمة المهجورة المجاورة لسكنهم، وبالإنتقال والفحص تبين وجود آثار لسحجات حول الرقبة وملفوف حول رقبته قطعة من القماش

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء) ، ومتواجد فـى ضيافة والد الطفل وتربطهما صلة قرابة.

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر أنه أثناء تواجده بمنزل والد الطفل إختمر فى ذهنه فكرة خطفه ومساومة أهله لدفع فدية نظير إطلاق سراحه.. إلا أنه نظراً لمعرفة الطفل به ولصعوبة تنفيذ مخطط إختطافه لعدم وجود أشخاص لمساعدته عدل عن ذلك وقرر قتله والتخلص منه ودفن جثته ومساومة أهله على دفع الفدية بزعم أنه مازال على قيد الحياة، فقام بإستدراج الطفل لغرفة مهجورة ملحقة بمنزل والد الطفل، وقام بخنقه بقطعتى القماش المعثور عليهما حتى فارق الحياة ووضع جثته داخل الجوال البلاستيك ودفنه بمكان العثور عليه  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية 

وزارة الداخلية محافظة الاسماعيلية العثور علي جثة طفلة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية مركز شرطة القنطرة غرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

قرار من الكاف بـ تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

تورط أحد أقاربه.. القصة الكاملة لمقتل الطفل زياد بالإسماعيلية

إيهاب الكومي : غدا حسم هوية مدرب منتخب مصر

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

ترشيحاتنا

استمر 90 دقيقة.. اجتماع بوتين ومستشار النمسا ناقش إنهاء الحرب في أوكرانيا

كم سورة سميت باسم نبي؟.. إعجاز رقمي يغفل عنه الكثيرون

رسميا.. الموافقة على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

كيف يحاسب الذين لم يرسل لهم نبي ولم يروا معجزة ؟ شيخ الأزهر يجيب

قلت بدل ما أخطفه أقتله وأساوم أهله بالكدب..اعترافات جريئة لقاتل طفل الإسماعيلية

هدى المفتي عن حقيقة ارتباطها بـ ويجز : متسألونيش أنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

فيديو

غضب عارم.. سبب توزيع عظام مواشي على فقراء الإسكندرية.. فيديوجراف

مستعدة أقدم دور رقاصة.. صابرين تزيح الستار عن أسرارها |فيديو جراف

مشاهير عانوا من الشلل الرعاش.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة به

أصل الكنافة والقطايف .. بداية ظهورهما وتطورهما تاريخيًا ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ