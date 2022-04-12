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إلهام أبو الفتح
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اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

مدرب منتخب مصر الجديد
مدرب منتخب مصر الجديد

دخل اتحاد الكرة في دوامة البحث عن مدير فني جديد للمنتخب؛ بعد انتهاء تعاقد البرتغالي كارلوس كيروش عقب الخروج من تصفيات كأس العالم أمام السنغال .

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رحيل كيروش رسميًا

ومؤخرا عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، اجتماعا بمقر الاتحاد، أمس الأول، الأحد، أشاد خلاله بالجهد الكبير الذي بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكذلك المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن جهته، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر، معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين ودعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة أمس الأول، الأحد، توجيه الشكر إلى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.
البديل المصري أم الأجنبي ؟

نفس المعضلة والتساؤل الذي يطرح نفسه مع كل اختيار للمدير الفني لمنتخب مصر ما بين اختيار مدير فني مصري أم أجنبي.

ومن المؤكد خلال الفترة القادمة أن المدير الفني المصري سيكون في الصورة، حيث كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن المدرب المصري من ضمن الاختيارات لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب منتخب مصر ، مؤكدًا أن هناك أسماء مصرية قادرة على قيادة الفراعنة.

وتابع أنه من الوارد أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب مصري ، وسيتم حسم ذلك مع مجلس إدارة اتحاد الكرة.

3 مصريين مرشحين لتدريب منتخب مصر

ويبرز اسم حسام حسن كأول المرشحين لتدريب منتخب مصر في الوقت الحالي، حيث كان حسام حسن مرشحًا بقوة خلفًا لحسام البدري قبل اختيار كيروش.

الاسم الثاني المرشح لتدريب المنتخب المصري، حسن شحاتة حيث كشف أحمد حسن، نجم المنتخب السابق، عن دخول المعلم مدرب منتخب مصر السابق ، قائمة المرشحين لتدريب الفراعنة.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع “ فيسبوك ”: "خاص.. حسن شحاتة يدخل قائمة المرشحين لتدريب المنتخب ".

المرشح الثالث، إيهاب جلال مدرب بيراميدز الحالي الذي كان مرشحًا لتدريب المنتخب قبل وقوع الاختيار على حسام البدري في وقت سابق.

ولمتابعة المزيد حول هوية المدرب الجديد للمنتخب .. تابع الفيديو جراف التالي:

اتحاد الكرة مدير فني جديد للمنتخب كيروش تصفيات كأس العالم السنغال جمال علام

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