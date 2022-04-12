الاختيار والمشوار.. أمير كرارة يكشف عن المسلسلات التي يتابعها في شهر رمضان

كشف النجم أمير كرارة في تصريح خاص لصدى البلد عن المسلسلات التي سيتابعها في شهر رمضان الحالي .

وقال أمير كرارة :" سأتابع مسلسل الاختيار بكل تأكيد ، حيث أن المسلسل أصبح من الأشياء الأساسية في شهر رمضان وتعودنا على المسلسل ، وهذا العام يضم نجوما كبيرة ومعهم مخرج رائع وهو بيتر ميمي الذي حققنا نجاحات كبيرة سويا".

وأضافت :" لو فيه وقت هتفرج على مسلسل أحلام سعيدة للنجمة يسرا ومسلسل المشوار لمحمد رمضان".



مسلسل العائدون:

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة العاشرة من المسلسل.

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل العائدون، سفر عمر (أمير كرارة) مع نادين (أمينة خليل) إلى الخارج، لمحاولة تجنيد محمد عادل الذي يعمل في قناة موالية للإخوان، وذلك من اجل اختراق تلك القناة.

وفي الوقت ذاته، يقوم تنظيم داعش، بتجنيد عدد آخر من الشباب للانضمام في عناصرها، بينما تسعى المخابرات لتجنيد أحد عناصر داعش لامدادهم بالمعلومات.

كما يحصل تنظيم داعش على مبالغ مالية كبيرة من منظمة اغاثة، بينما تسعى أحد شركات الإنتاج في الخارج لتصوير فيلم يسئ لسمعة مصر، ويحرض لعرضه في المهرجانات الفنية.