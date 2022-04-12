روسيا: تمديد الحظر المؤقت للرحلات إلى 11 مطارا حتى 19 أبريل

أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية عن تمديد نظام الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات جنوبي ووسط روسيا حتى 19 أبريل الجاري.

وقالت الهيئة في بيان: "تمديد حتى 19 أبريل 2022 الحظر المؤقت المفروض على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في روسيا، وهي: أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلينجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا".

وأفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بأنه تم إخطار شركات الخطوط الجوية بتأمين نقل الركاب إلى هذه المطارات باستخدام خطوط جوية بديلة عن طريق مطارات سوتشي وفولغوغراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو.

ولا تزال بقية المطارات الروسية، بما في ذلك المطارات الدولية، تواصل عملها وفق الجداول الزمنية المعتادة.

يذكر أنه سبق وقررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية فرض القيود المذكورة يوم 24 فبراير، نظرا لتأزم الوضع في أوكرانيا، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس والتي ما لا تزال تتواصل هناك.