رمضان شهر الانتصارات.. ندوة تثقيفية بشباب ورياضة الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان " رمضان شهر الانتصارات " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ محمد رجب صديق معاون وكيل وزارة الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يتحدث فيها عن فضائل شهر رمضان ويعرض أبرز انتصارات المسلمين في هذا الشهر الكريم والتي غيرت مجرى التاريخ مثل (غزوه بدر - فتح مكة - انتصارات أكتوبر) والدروس المستفادة منها ويوضح كيف غرس الإسلام في نفوسنا العزة والكرامة وعدم الاستسلام للعدوان , وكيف حذرنا من التفريط في الحق خاصة إذا كان يمس الدين والوطن.