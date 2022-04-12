برلماني يثمن جهود الحكومة لحل مشكلات المستثمرين السياحيين المتعثرين بشرم الشيخ

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بجهود الحكومة لحل مشكلات المستثمرين السياحيين المتعثرين داخل مدينة السلام العالمية شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، مؤكداً أن تعثر عدد من مستثمرى قطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ خارج عن إرادتهم وكان لعدة أسباب بدأت بأحداث 25 يناير عام 2011، والتى كان لها آثارها السلبية والخطيرة حتى الآن على مستوى القطاع السياحى المصرى.

وأكد "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، أهمية حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على عقد لقاء مع مستثمرى قطاع السياحة بشرم الشيخ لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع ما تم رصده لدفع مشروعات المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وصولاً لحلول فورية للمعوقات التى تواجه استكمال تنفيذ مشروعاتهم فى قطاع الفنادق.

وأشاد بتأكيد رئيس الوزراء بأن ما يتم من خطوات فى هذا الصدد إنما يأتى دعماً للمستثمرين الجادين الذين لديهم نسب إنجاز متقدمة في المشروعات الخاصة بهم، وسعياً لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، وتشغيلها، بما يسهم في زيادة حجم الغرف السياحية، بمختلف مستوياتها بالمدينة، وذلك استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27"، بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية تقدير واحترام للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على جهوده الكبيرة والناجحة فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمستثمرين السياحيين بشرم الشيخ وبمختلف المناطق والمدن السياحية داخل محافظة جنوب سيناء.

وقال إن اللواء خالد فودة يعتبر واحداً من اهم المسئولين فى الترويج للسياحة المصرية إقليمياً وعربياً وأفريقياً وعالمياً.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة الحكومة بالاستمرار فى الترويج للسياحة والآثار المصرية على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، مشددا على أهمية الترويج للسياحة المصرية من خلال أساليب غير تقليدية، خاصة على المستويين العربى والأفريقي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع المشكلات التى تواجه عددا من المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسراج الدين سعد، مساعد وزير الإسكان لشئون الهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف المشروعات السياحية المتعثرة بمدينة شرم الشيخ، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع المسئولين المعنيين والمستثمرين السياحيين، لطرح المعوقات التى تواجه أعمال استكمال تنفيذ مشروعاتهم السياحية على أرض المدينة، والحلول المقترحة للتغلب على هذه المعوقات.