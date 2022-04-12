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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك طلابه في مسابقات الدورة الرمضانية.. صور

دورة رياضية
دورة رياضية

افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية للكليات بمشاركة الطلاب الوافدين والمدن الجامعية في ألعاب خماسي كرة القدم- الكرة الطائرة- تنس الطاولة، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية على ملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعة.

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وحرص رئيس الجامعة على مشاركة الطلاب في الدورة الرمضانية، ومباريات كرة القدم الخماسية، مشيداً بدور الإدارة العامة لرعاية الشباب في تنظيم الدورة تحت إشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية.


وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الهدف من هذه الدورات الرياضية هو تشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة، ونشر الروح الرياضية بين الطلاب.


جاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

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الدورة الرمضانية الطلاب الوافدين وزير التعليم كرة القدم رئيس جامعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ

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