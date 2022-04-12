عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للمرة الثانية اليوم.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار21 بـ 1025 جنيها

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر للمرة الثانية في منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء بعد أن ارتفعت صباح اليوم ، بمتوسط 10 جنيهات على الأقل في الجرام الواحد،  على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا 1025جنيها مقابل 1018 جنيها صباح اليوم الثلاثاء، بفارق 7 جنيهات.

ارتفاع تاريخى في أسعار الذهب.. والجرام يسجل 1018 جنيهاً

256 زيادة جنيها في 100يوم.. ارتفاع فلكي في أسعار الذهب منذ بداية2022


وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة نحو 1171جنيها مقابل 1163 جنيها صباح اليوم.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 879جنيها مقارنة بـ 873 جنيها صباح اليوم بفارق 6 جنيهات.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 683 جنيها بعد أن كان 679 جنيها صباح اليوم.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8200جنيها، وأوقية الذهب نحو 35.97 ألف جنيه، وكيلو الذهب 1.16 مليون جنيه.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة اسعار الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 Real state Finance

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

للمرة الثانية.. سيارات الإطفاء تحاصر حريقا بجهاز مدينة حدائق اكتوبر.. صور

3 تصريحات لـ حسام حسن عن محمد صلاح.. هل تُبعده عن تدريب منتخب مصر ؟

الحكومة: الحبس لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما

الأمليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. توفيق عبد الحميد يتراجع عن الاعتزال.. ولعبة السبيط تصل كوريا

إصابة 13 شخصا جراء إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق في نيويورك

من الطالبية لـ قمة النجومية..محطات مؤثرة فى حياة الكبير أوى أحمد مكى

قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

مكافحة الإدمان: 13مسلسلا تخلو من مشاهد التعاطي في أول أسبوع من رمضان2022

دخل في أذنه صرصار أثناء النوم.. أمريكي يقاضي فندقا بسبب سوء الخدمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

فيديو

توزيع عظام عجل على فقراء أبيس بالإسكندرية.. التفاصيل الكاملة للأزمة بالفيديو

علاقات متعددة في الوسط الفني.. أحمد صلاح حسني يفتح خزينة أسراره.. فيديوجراف

سبب اعتزال توفيق عبد الحميد التمثيل بعد العمل مع ريهام حجاج؟.. فيديوجراف

تعرف على سبب تراجع الأهلي عن التعاقد مع أشرف بن شرقي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ