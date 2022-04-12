للمرة الثانية اليوم.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار21 بـ 1025 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في مصر للمرة الثانية في منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء بعد أن ارتفعت صباح اليوم ، بمتوسط 10 جنيهات على الأقل في الجرام الواحد، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا 1025جنيها مقابل 1018 جنيها صباح اليوم الثلاثاء، بفارق 7 جنيهات.



وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة نحو 1171جنيها مقابل 1163 جنيها صباح اليوم.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 879جنيها مقارنة بـ 873 جنيها صباح اليوم بفارق 6 جنيهات.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 683 جنيها بعد أن كان 679 جنيها صباح اليوم.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8200جنيها، وأوقية الذهب نحو 35.97 ألف جنيه، وكيلو الذهب 1.16 مليون جنيه.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.