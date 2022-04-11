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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

256 زيادة جنيها في 100يوم.. ارتفاع فلكي في أسعار الذهب منذ بداية2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أول 100 يوم في عام 2022 تحركا كبيرا في أسعار الذهب، وخصوصا مع  نهاية شهر فبراير، حيث أربك الغزو الروسي لأوكرانيا الأسعار، فارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى عقب اندلاع الحرب، وتأرجحت الاسعار تتأرجح بين الارتفاع و الانخفاض.

سعر بيع الذهب اليوم 

وبالنظر إلى سعر بيع الذهب في مطلع يناير 2022 وسعر بيع الذهب اليوم 11 أبريل من نفس العام، أي بعد 100 يوم من العام الجاري، نجد زيادة هائلة في سعر بيع الذهب حيث لامست أسعار المعدن الاصفر مستويات تاريخية خلال هذه الفترة.

 أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب 

تراوحت الزيادة في أسعار الذهب بين 256 جنيها و131 جنيها حسب كل عيار، حيث ارتفع سعر عيار 21 بمقدار 227 جنيه للجرام، وعيار 24 ارتفع بمقدار 256 جنيه للجرام، وارتفع عيار 18 199 جنيها للجرام، وعيار 14 ارتفع  150 جنيها للجرام، خلال المئة يوم الأولى من عام 2022. 

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سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء 1 يناير 2022 

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 24  من 902 إلى 909 جنيهات.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21  من 789 إلى 796 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 18  من 676 إلى 682 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 14 من  526 إلى 532 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الاونصة  من 28,043 إلى 28,114 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الجنيه الذهب  من 6,312 إلى 6,328 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء كيلو الذهب من 901,714 إلى 904,000 جنيه.

 أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11 ابريل 2022 

سجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم  1165جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم  1064 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم 1020 جنيها

ووصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم 875 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم  685 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 580 جنيها.

 أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية. 

توقعات أسعار الذهب في العيد 

وكشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، سر التذبذب في اسعار الذهب ومفاجأة عن الأسعار في العيد، وقال ميلاد في تصريحات تلفزيونية له، أن سعر الذهب مرتبط بأسعار الدولار وموجة الغلاء العالمية مثل أي سلعة".

وأوضح هاني ميلاد،:" وارد ان تكون هناك زيادة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حسب كل المؤشرات التي تؤكد ذلك الامر كله عرض وطلب خاصة في الاعياد بسبب الخطوبات والجواز". 

على جمعة يشرح معنى إكتناز الذهب والفضة ويبين خطورته على المجتمع  

قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، في تفسير قول الله سبحانه وتعالي "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ "، إن كلمة بشره بعذاب اليم تتناسب مع الحالة النفسية لمن حب جمع المال، والبشري تقال في الخير لكنها هنا جاءت حتى تلفت الانتباه .

وأضاف أن البشرى تكون بالعذاب الأليم واكتناز الذهب والفضة هى ما نسميه في اللغة العاميه " تحت البلاطة" وهو تعطيل لوسيط التبادل بين الناس وتعطيل  للاستثمار وتعطيل للإنتاج.

واوضح ان من يكنز الذهب والفضة والمال يسعى دون أن يشعر لزيادة الأسعار لان الانتاج القليل لا يكفي مع زيادة الطلب فترتفع الأسعار وبالتالي يتميز الغني عن الفقير وندخل في صراع نهى الله عنه، وتابع د. على جمعة "هى اية عظيمه تنهى  عن اكتناز الذهب والفضة من ناحية وتأمر بالزكاة من ناحية أخرى".

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