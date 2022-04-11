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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود كبير.. 19 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر  خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 أبريل 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة، إلى مستوى تاريخي بنحو 19 جنيها للجرام الواحد، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 1019 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب  بشكل كبير خلال الفترة الماضية في ظل توقعات برفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية والقلق من ارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، حيث يتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر

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سعر الذهب في مصر

وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1164جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم  1063 جنيها

سعر عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم 1019 جنيهات

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم 874 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم  684 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 579 جنيها.

 أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، سر التذبذب في اسعار الذهب ومفاجأة عن الأسعار في العيد.

وقال ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" سعر الذهب مرتبط بأسعار الدولار وموجة الغلاء العالمية مثل أي سلعة".

وأوضح هاني ميلاد،:" وارد ان تكون هناك زيادة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة،  حسب كل المؤشرات التي تؤكد ذلك الامر كله عرض وطلب خاصة في الاعياد بسبب الخطوبات والجواز".

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