عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

حكاية الزوج الستيني وخلع زوجته له بدأت بشعور منها بأن هناك أمرا  ما يشغله عنها، وعلى الرغم من خروجه على المعاش قبل شهور إلا أنه كان دائما  شاردا، يدخل حجرته ويغلق بابها لساعات على نفسه، بعدها يخرج مبتسما، ثم يتابع جلسته المعتادة أمام التلفاز دون أن يعطى لها بالا.

أدركت الزوجة أن ذلك الزوج " الستينى " يخبأ شيئا فى جعبته، ليس من عاداته التحدث كثيرا فى الهاتف، أو الجلوس لساعات فى حجرته كالشاب المراهق.

قررت الزوجة مواجهة الزوج، وسألته "ما سر الإبتسامة التي تملأ وجهك، كلما خرجت من حجرتك؟" ومع من تتحدث لساعات؟ ، وأكتفى بإجابة واحدة قائلا " أتحدث مع أصدقائى " فالحياة بدونهم بعد المعاش قاتلة، لذلك أفكر بالعودة الى العمل حتى ولو على سبيل " المكافأة ".

زوجة تصرخ فى المحكمة: "أمى ماتت قبل براءة شرفى"

زوجة للقاضى: انا خائنه فى عقل ابنى ..ويده امتدت بالضرب الى جسدى

حزنت الزوجة بعد حديث الزوج عن رغبته للعودة الى العمل، أدركت أنها غير قادرة على تعويض غياب أصدقائه ، وحزنت كثيرا عندما وجدته يصف الحياة بدونهم  بالقاتلة، لذلك سارعت وأخبرته بموافقتها على عودته للعمل طالما كان ذلك سيكون السبيل في سعادته. 

مرت الأيام وذلك الزوج يعيش كالشاب المراهق ، يتحدث لساعات بالهاتف ويغلق عليه باب حجرته ، ليس ذلك فقط بل أشترى ملابس جديدة ، وبدا الاهتمام بنفسه يعود أكثر من الأول .

قررت الزوجة البحث عن أسباب هذا التغيير، أصدقاؤه كبار فى السن وهى تعرفهم جيدا، والتغيير الذى ظهر على زوجها "يجعلها تشك أن هناك امرأة فى حياته " .

انتظرت حتى جاء ابنها الأكبر لزيارتهم بصحبة أسرته، نادت على زوجة ابنها ، قصت لها شكوكها في حماها، أخبرتها أن هناك هاتف يشغله ليل نهار، وتريد أن تعرف من صاحب هذا الهاتف. 

طلبت منها زوجة أبنها، أن تحصل أولا على الرقم ، وبعدها من خلال "البرامج" ستعرف صاحبه وستخبرها به .

الزوجة تكتشف مراهقة زوجها بعد أعوام 

وبالفعل أحضرت الزوجة الهاتف إلى زوجة أبنها، شاهدت الرسائل المرسلة منه إلى زوجها، وبعد عرض الرقم على برامج كشف الهوية ، كانت المفاجأة. 

تبين أن صاحب الهاتف زميلته فى العمل، والمديرة حاليا فى المصلحة، وأن قصة الحب بينهما بدأت قبل عامين بعد طلاقها من زوجها، حيث لم تنجب أطفالا منذ زواجها والغريب كان اتفاق الأثنين على الزواج وطلب الزوج وقتا لإقناع زوجته بالزواج بها  .

ثارت الزوجة ، أرادت اقتحام حجرة زوجها الهائم فى عشق زميلته، والذى كذب عليها وأخبرها أنه يتحدث مع أصدقائه. 

واجهته بما عرفته لكنه لم ينكر، وأخبرها صراحة أنه يحب زميلته منذ زمن، وأن طلاقها من زوجها ساعده على الاقتراب منها أكثر وأكثر. 

تعجبت الزوجة من كلام زوجها ، صرخت فى وجهه ، وأخذت تتساءل، موجهة الكلام له، أنظر الى عمرك، لقد تجاوزت الستين عاما، واليوم عرفت لماذا تريد العودة إلى العمل، حتى تلتقي بحبيبة القلب .

تواصلت الزوجة مع أولادها، طلبت منهم الحضور بسرعة إلى البيت، قصت لهم ما كشفته، لكنها وجدت لامبالاه من أبنائها، كان حديثهم يتركز على كلمة واحدة " بابا بيحبك ودى مراهقه وها تنتهى " لكن الزوجة شعرت أنها بمفردها، لم تتحمل إعتراف زوجها بحبه لأخرى رغم تحملها معه 37 عاما، تركت الجميع وتوجهت إلى حجرتها، أغلقت على نفسها الباب، وظلت حتى الصباح تفكر  .

انتهت الزوجة إلى قرارها الأخير، طلبت من زوجها الطلاق، وجهزت حقيبتها، وتوجهت الى شقه أخرى كان قد أشتراها الزوج وكتبها باسمها واستقرت بها . 

مرت الأيام والزوج يرفض الطلاق، لتتوجه الزوجة إلى محكمة الأسرة بالمعادى وتطلب الخلع من زوجها وبعد عدة جلسات قضت المحكمة بخلع الزوج. 

الزوج محكمة الاسرة اسرة المعادى خلع طلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

موضوعات متعلقة

زوجة للقاضى: انا خائنه فى عقل ابنى ..ويده امتدت بالضرب الى جسدى

ترشيحاتنا

موتورولا تعلن مواصفات هاتف Moto G52 الجديد بسعر منافس

الجمعية المصرية لسلامة الغذاء توجه نصائح هامة لمرضى السكري في رمضان

عجوز أوكرانية بعمر الـ80 تدعي اغتصابها من جندي روسي

زيادات وتخفيضات .. أسعار بعض فئات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

موعد أذان المغرب الثاني عشر من رمضان وعدد ساعات الصوم

تعبت فقومت كلمته.. قصيدة تتسبب في التنمر من الشاعرةأميرة البيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية داخل عبوات غذائية.. صور

فيديو

تعبت فقومت كلمته.. قصيدة تتسبب في التنمر من الشاعرةأميرة البيلي

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ