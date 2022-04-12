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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يهنئ مؤمن زكريا بعيد ميلاده: ربنا يتم شفاك على خير

صدى البلد

هنأ الكابتن أحمد شوبير، مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده ال34، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب: "عيد ميلاد سعيد للنجم مؤمن زكريا.. كل سنة وانت طيب وربنا يتم شفائك على خير يارب".

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زوجة مؤمن زكريا تحتفل بعيد ميلاده الـ 34.. شاهد

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عودة قريبة للملاعب.. حساب دوري أبطال أفريقيا يحتفل بعيد ميلاد مؤمن زكريا

ويصادف اليوم الثلاثاء عيد ميلاد مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي بعيد ميلاده ال 34 حيث أنه من مواليد محافظة سوهاج.

مؤمن زكريا عباس لاعب النادي الأهلي من مواليد 12 أبريل 1988 في سوهاج ويعد واحد من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وشارك مؤمن زكريا مع فرق الناشئين المختلفة حتى رحل إلي الإنتاج الحربي بداية موسم 2009_2010 لمدة موسمين ومنه إلي المصري ثم إلى إنبي موسم 2012_2013.

ثم رحل مؤمن زكريا إلى نادى الزمالك علي سبيل الإعارة ثم في يناير عام 2015 كانت العودة مرة أخرى إلى النادي الأهلي.

بدأ مؤمن زكريا مسيرة جديدة من المجد والعطاء بعد عودته إلي بيته وخلال مشواره مع الأهلي خاض 150 مباراة أحرز خلالها 42 هدفا وصنع 19 هدفا بإجمالي 61 هدفا ساهم فيها مؤمن زكريا وشارك في تحقيق 7 ألقاب خلال مشواره مع الأهلي.

مؤمن زكريا يعتبر واحد من هدافي الأهلي في مباريات القمة أمام الزمالك حيث أحرز 5 أهداف.

احمد شوبير عيد ميلاد مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي

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