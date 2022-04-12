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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة قريبة للملاعب.. حساب دوري أبطال أفريقيا يحتفل بعيد ميلاد مؤمن زكريا

صدى البلد

وجه الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا رساله تهنئة لمؤمن زكريا نجم الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ ٣٤ اليوم لأنه من مواليد ٢١ أبريل ١٩٨٨.

 

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لـ مؤمن زكريا وعلق "عام سعيد للاعب الأهلى مؤمن زكريا الذى يتم عامه الـ34.. عودة قريبة للملاعب".

 

7 ألقاب و 61 هدفا .. مؤمن زكريا يحتفل بعيد ميلاده ال 34

يحتفل اليوم الثلاثاء مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي بعيد ميلاده ال 34 حيث أنه من مواليد محافظة سوهاج.

مؤمن زكريا عباس لاعب النادي الأهلي من مواليد 12 أبريل 1988 في سوهاج ويعد واحد من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وشارك مؤمن زكريا مع فرق الناشئين المختلفة حتي رحل إلي الإنتاج الحربي بداية موسم 2009_2010 لمدة موسمين ومنه إلي المصري ثم الي انبي موسم 2012_2013.

ثم رحل مؤمن زكريا إلي نادى الزمالك علي سبيل الإعارة ثم في يناير عام 2015 كانت العودة مرة أخرى إلي النادي الأهلي.

بدأ مؤمن زكريا مسيرة جديدة من المجد والعطاء بعد عودتة إلي بيته وخلال مشواره مع الأهلي خاض 150 مباراة أحرز خلالها 42 هدفا وصنع 19 هدفا بإجمالي 61 هدف ساهم فيهم مؤمن زكريا وشارك في تحقيق 7 ألقاب خلال مشواره مع الأهلي

مؤمن زكريا يعتبر واحد من هدافي الأهلي في مباريات القمة أمام الزمالك حيث أحرز 5 أهداف.

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