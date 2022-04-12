إقبال كبير من شركات السياحة العالمية على الجناح المصري بـ معرض ميلانو

شهد الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي BIT والذي تشارك فيه وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إقبالاً كبيراً من قبل شركات السياحة ومنظمي الرحلات الإيطاليين والدوليين.

وعقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذ محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في برلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة، خلال أيام المعرض، عدداً من اللقاءات المهنية الهامة مع مسئولي كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات الايطاليين، وذلك بمقر الجناح المصري، تم خلالها مناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع عدد من الصحف والمجلات الدولية والإيطالية المتخصصة في السياحة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة خلال هذه اللقاءات ما يتميز به المقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته السياحية المتنوعة، واطلاعهم على المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري، والافتتاحات السياحية والأثرية المرتقبة، وجهود الدولة المصرية لتطوير والنهوض بهذا القطاع والتي من آخرها تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي المصرية من مختلف دول العالم، وتسهيلات وتيسيرات الدخول في المنافذ المصرية، بالإضافة إلى ما تقوم به الدولة لتطوير البنية السياحية التحتية من طرق وكباري ومطارات وقطارات جديدة تربط بين المقاصد السياحية بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما تم إلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بكل صرامة في إطار مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المقاصد والمنشآت السياحية والفندقية ودفع الحركة الوافدة لمصر بصفة عامة، كما تم الإشارة إلى أنه تم مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي لمدة عام وهو الأمر الذي من شأنه يعمل على التخطيط بشكل أطول للبرامج السياحية التي سيتم تنظيمها إلى مصر، بالإضافة إلى استعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية والتسويقية الجديدة للترويج للمقصد السياحي المصري كمقصد شاب ونابض بالحياة.

كما تم مناقشة سبل التعاون بين الوزارة ومنظمي الرحلات وشركات الطيران فيما يتعلق بالحملات الترويجية المشتركة.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات السياحية الإيطالية على أن هناك طلب ملحوظ وشغف لدى السائحين الإيطالية على زيارة مصر وخاصة مع انتهاء سياسة الإغلاق في إيطاليا في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرين إلى رغبة السائح الإيطالي في زيارة العديد من المدن والمقاصد السياحية منها شرم الشيخ ومرسي علم ومرسى مطروح والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان والرحلات النيلية بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن معرض ميلانو يعقد خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٢ أبريل الجاري بمدينة ميلانو الإيطالية والتي تعد العاصمة التجارية لإيطاليا وواحدة من أهم المدن الإيطالية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر من دولة إيطاليا.



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