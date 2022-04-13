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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|هيئة الاتصالات تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة "تنظيمات إنترنت الأشياء"

أرشيفية
أرشيفية

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة "تنظيمات إنترنت الأشياء"، التي تعد النسخة المحدثة من وثيقة "الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء" الصادر في عام 2019م، وذلك لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة في سوق إنترنت الأشياء، من خلال تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تأتي هذه الوثيقة ضمن إطار دور الهيئة التنظيمي لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وسعيها نحو تحفيز وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة، وزيادة الاستفادة من هذه التقنيات وإسهامها الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في جعل المملكة ضمن الدول الرائدة في استخدام وتطوير التقنيات المحسنة لجودة الحياة مساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت الهيئة جميع الجهات المعنية لتقديم المرئيات والملاحظات على ما ورد في الوثيقة وذلك في موعد أقصاه 19 مايو من العام الحالي، وذلك عن طريق المنصة الموحدة لاستقبال مرئيات العموم "استطلاع": عبر https://istitlaa.ncc.gov.sa/en/Transportation/citc/IoT/Pages/default.aspx، أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] .

اقتصاد السعودية تقنية المعلومات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكالة الأنباء السعودية رؤية المملكة 2030 خدمات الإتصالات Finance Real Estate

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