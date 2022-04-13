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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لطلاب كلية الآداب جامعة عين شمس.. تعرف على أبرز التعليمات الهامة للتخرج

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت إدارة كلية الحقوق جامعة عين شمس العديد من التعليمات الهامة لأبنائها الطلاب حرصا منها علي استيفاء كامل بياناتهم وتجنب وجود أي أخطاء قد تعطل تخرجهم.

ونوهت ادارة كلية الحقوق بضرورة سرعة التوجة ومراجعه قسم شئون الطلبة بالكليه للتدقيق علي ما يلي:

- التزام الطالب بمحو امية عدد ٤ من أفراد المجتمع.

- التزام الطالب بعمل معادلة لمن يدرس اللغة الفرنسية في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة.

- التزام الطالب بأداء التربية العسكرية.

- التزام الطالب بأداء المحكمة التدريبية.

- التزام الطالب بأداء الحاسب الآلي.

- التزام الطالب بدفع المصروفات والرسوم الدراسة المقررة.

- التزام الطالب بالحصول علي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشددت كلية الحقوق جامعة عين شمس في حال أداء الطالب لبعض أو جميع الالتزامات السابقة فإنه يتعين علي الطالب مراجعة شئون الطلاب للتأكد من تسجيل ذلك في ملف الطالب.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنها ستقوم بإلغاء تسجيل جميع رسائل الدكتوراة التي لم يقم مسجلوها بسداد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم حتى العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

واعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول الدراسة خلال شهر رمضان المبارك للشعبة العربي (انتظام و انتساب ) للشعبة الإنجليزية .

واستقبل عميد الكلية، أساتذة جامعة ليون (3)  القائمين بالتدريس فى الشعبة الفرنسية بالكلية، حيث ناقش معهم بعض المسائل المتعلقة بالشعبة وكيفية تطويرها.

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وحضر اللقاء، الدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور ياسين الشاذلى،  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتور خالد حمدى، مدير القسم الفرنسى وعميد الكلية الأسبق،  الدكتور أحمد ديهوم، مدير الشعبة الإنجليزية بالكلية، الدكتور أحمد خليفة،  مدير مكتب التعاون الدولى بالكلية، والدكتور حاتم العبد، مدرس القانون الدولى العام بالكلية.

والجدير بالذكر أن الطرفين اختارا في وقت سابق اسما جديدا للشعبة هو IFED و هو اختصار لـ  Institut Franco-Egyptien de Droit.

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