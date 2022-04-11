أخبار التعليم.. منصة التطوير المهني تعلن تأجيل تدريبات معلمي اللغة العربية.. ارتباك بين طلاب بورسعيد بعد قرار عقد امتحانات الإعدادية بنظام الثانوية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزارة التضامن: توزيع "لاب توب" على ذوي الهمم أصحاب البصيرة بجامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية لتوزيع الدفعة الثانية من أجهزة "لاب توب" لطلاب الجامعة من ذوي الهمم من أصحاب البصيرة، وذلك بمقر وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وذلك انطلاقًا من المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتشكيله الجديد

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

تربية فنية حلوان تنظم ورشة عمل لطلاب «الموسيقية»

أقيمت ورشة فنية من طلاب كلية التربية الفنية (شعبة التثقيف بالفن) لطلاب كلية التربية الموسيقية، وذلك في إطار التعاون بين كليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية جامعة حلوان وإيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية،وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، الدكتور محسن السيد عميد كلية التربية الموسيقية، وإشراف كلا من الدكتورة ابتسام مكرم وكيل كلية التربية الموسيقية، الدكتورة مها مزيد وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الشهادات الدولية المهنية.. وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع مدير الإيسيسكو

استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو، د. سالم بن محمد المالك، المدير العام لمُنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)؛ لبحث مُستجدات التعاون بين مصر ومنظمة الإيسيسكو في مجالات عمل المُنظمة، بحضور د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمقر الوزارة.

"هندسة القاهرة" تفوز بالمركزين الأول والرابع فى المسابقة الدولية للزراعة الحضرية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريقين من طلاب كلية الهندسة بالمركز الأول والجائزة الأولى من طلاب قسم الهندسة المعمارية، وبالمركز الرابع من طلاب برنامج الساعات المعتمدة، في المنافسة النهائية للمسابقة الدولية للزراعة الحضرية 2022 Urban Farm في نسختها الرابعة، والتي نظمتها جامعة بولونيا بالتعاون مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية الأوروبية، وتأتي ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي هورايزون للنظم الغذائية للمدن الأوروبية.

كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة عن كيفية الوقاية من كورونا المتحور

عقد مركز تنمية طفل ما قبل الدراسة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المتحور (كوفيد 19) تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وإشراف الدكتور حنان كريمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مها ابو حطب مدير المركز.

تعرف على شروط التقدم لـ برنامج تأهيل المعلمين بـجامعة حلوان

بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان فى قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين.

وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفي محمد عميد الكلية و من خلال شهر من تاريخه حيث أن الدراسة في الفصل التمهيدي تبدأ خلال يونيو – يوليو ٢٠٢٢ .

القمر الوردي ينير سماء مصر .. السبت 16 أبريل

تتزين سماء مصر يوم السبت 16 إبريل الجاري بظهور بدر أبريل، والمعروف بـ القمر الوردي فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

ننشر تفاصيل انطلاق تصفيات منافسة "الطالب المثقف" في المشروع الوطني للقراءة

أعلن المشروع الوطني للقراءة، التابع لمؤسسة البحث العلمي ، أنه قد بدأت التصفيات الأولى والثانية من تصفيات منافسة "الطالب المثقف" بداية من الأسبوع الثاني من شهر أبريل وتستمر التصفيات لمدة ثلاثة أسابيع.

خبير يطالب بتعميم امتحانات الإعدادية بنظام "بابل شيت"

أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التربوي، أن النظام الجديد البابل شيت من خلال التجارب السابقة أثبت أنة عمل على تغيير نوعية الامتحان، مما جعل الطالب يعتمد بنسبة كبيرة على التفكير وقياس المهارات الذهنية لديه والتخلص من فكرة الحفظ والتلقين.

منصة التطوير المهني بالتعليم تعلن تأجيل تدريبات معلمي اللغة العربية

أعلنت منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن التدريب الخاص بـ معلمي اللغة العربية سوف يبدأ من الأسبوع القادم تحديدا في يوم 17 أبريل 2022

ارتباك بين الطلاب ببورسعيد بعد قرار عقد امتحانات الإعدادية بنظام "الثانوية"

هناك حالة من الارتباك يعيشها طلاب الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة بورسعيد وأولياء أمورهم، بعد أن قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عقد امتحانات الإعدادية 2022 في بورسعيد بنفس نظام أسئلة المرحلة الثانوية ليتم تصحيحها إلكترونيا ، مؤكداً أن هذا القرار هدفه تدريب طلاب الإعدادية على نظام الامتحانات الذي سيجدونه العام القادم عندما يتم تصعيدهم للصف الأول الثانوي، منعا لحدوث الصدمة المعتادة في الثانوية العامة.