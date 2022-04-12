عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو الصحة بالبرلمان: الأندومي تؤثر بشكل مباشر على صحة الطفل.. فيديو

الأندومي
الأندومي

قالت الدكتور عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الأندومي غذاء غير متوازن تماما، ويؤثر بشكل مباشر على صحة الطفل، لأن به نسبة عالية من الزيوت المهدرجة التي تؤثر على الصحة بشكل مباشر.

 

وأضافت عبلة الألفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الأندومي بها سعرات حرارية تسبب السمنة، وتسبب أنواع مختلفة من الحساسية، وثبت أن من يتناولها، قد يتعرض لأنواع متعددة من الحساسية.

 

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الأبحاث أظهرت أن “الأندومي”، يحتوي على مادة ضارة، تؤثر على مخ الأطفال.

 

وأردفت عبلة الألفي: "أطلقنا حملات توعية من خلال بعض الجولات الميدانية، ونصحنا بعض الأسر بعدم إطعام الأطفال الأندومي”.

 

مجلس النواب يحدث في مصر أطفال الصحة ام بي سي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

رسميا.. مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

للتأكد من سلامتها .. هيئة سلامة الغذاء توضح سبب سحب الإندومي من الأسواق

ترشيحاتنا

بعد وصول سعرها لـ 20 جنيهًا.. أحمد موسى: جنان الأوطة لم يحدث من قبل

اكتشف فوائد الخيار فى السحور .. أبرزها تقوية العظام

الخارجية تستجيب لاستغاثة طبيبة مصرية بالسعودية: نتابع للحصول على حقوقها وعودتها للبلاد

كلمتان إذا رددتهما كأنك تصدقت بجبل من ذهب .. تعرف عليهما

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

ارتفاع أسعار الفئة الثانية من إيجل 580 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية داخل عبوات غذائية.. صور

الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. صور

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: هناك الآلاف من فاتن أمل حربي في محاكم الأسرة.. وأطالب بقوانين جديدة

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

فيديو

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

لن أعين نجلي نائبا لي.. صفقات نارية لـ لزمالك من مرتضى منصور

للتأكد من سلامتها .. هيئة سلامة الغذاء توضح سبب سحب الإندومي من الأسواق

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ