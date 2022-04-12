عضو الصحة بالبرلمان: الأندومي تؤثر بشكل مباشر على صحة الطفل.. فيديو

قالت الدكتور عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الأندومي غذاء غير متوازن تماما، ويؤثر بشكل مباشر على صحة الطفل، لأن به نسبة عالية من الزيوت المهدرجة التي تؤثر على الصحة بشكل مباشر.

وأضافت عبلة الألفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الأندومي بها سعرات حرارية تسبب السمنة، وتسبب أنواع مختلفة من الحساسية، وثبت أن من يتناولها، قد يتعرض لأنواع متعددة من الحساسية.

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الأبحاث أظهرت أن “الأندومي”، يحتوي على مادة ضارة، تؤثر على مخ الأطفال.

وأردفت عبلة الألفي: "أطلقنا حملات توعية من خلال بعض الجولات الميدانية، ونصحنا بعض الأسر بعدم إطعام الأطفال الأندومي”.