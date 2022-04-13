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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صور تجسسية جديدة تكشف تفاصيل بي إم دبليو X5M 2023

بي أم دبليو X5M 2023
بي أم دبليو X5M 2023

عملت شركة بي إم دبليو على النسخة المحسنة من السيارة X5M خلال خلال عام 2021 ، وتم وقتها ظهور صور تجسسية لها فى أبريل من نفس العام ، ثم بعد ذلك تم رصد نموذج أولي آخر في يونيو 2021 .

بي أم دبليو X5M 2023

ولكن اليوم ظهرت صورتجسسية  جديدة لـ بي أم دبليو X5M 2023، والتى اظهرت تغييرات طفيفة عن اللقطات السابقة، أبرزها مجموعة جديدة من المصابيح الخلفية، على عكس النماذج الأولية السابقة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في الطرف الخلفي.

 

وظهرت السيارة باكصدامات أماميًا معاد تصميمه ، و شبكة كلوية مختلفة مماثلة لتلك الموجودة في X6 ، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من المصابيح الأمامية LED الأقل حجمًا. الآن يبدو أن اللغز قد اكتمل بإضافة المصابيح الخلفية المعاد تصميمها التي شوهدت لأول مرة في X5 ، و يتم تغطية المصابيح الخلفية الجديدة في الغالب بالتمويه ولكن لا يزال يمكن رؤية رسومات LED الجديدة مع وضع الشريط المضيء .

بي أم دبليو X5M 2023

و يغطي غلاف التمويه الذيل بالكامل على الرغم من عدم وضع المصابيح الخلفية جانباً يبدو أنه قد طرأ تغير كبير في الخلف حيث تحتفظ X5 الذي يركز على الأداء من قسم M بأنابيب العادم الرباعية والجناح الخلفي الأكبر. 

بي أم دبليو X5M 2023

ومن المعروف ان الطراز الجديد سيحتفظ بمجموعة X5 بمحرك V8 مزدوج التوربو بسعة 4.4 لتر من M ويرسل الحركة إلي جميع العجلات الأربع من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات بمساعدة نظام M xDrive ومنشط M التفاضلي. في X5M  الحالي، ينتج هذا المحرك 600 حصان أو ما يصل إلى 617 حصان في طراز كومبتيشن. هذا الأخير يتسارع من 0-100 كم / ساعة وقت يصل إلى 3.8 ثانية مع سرعة قصوى تصل إلى 285 كم / ساعة عند تركيبه مع حزمة M  درايفر الاختيارية.

بي أم دبليو X5M 2023

يُتوقع معرفة المزيد عن مجموعة X5 المحسّنة في الأشهر المقبلة، حيث يُشاع أن هذا النموذج سيظهر رسميًا قبل نهاية عام 2022. 

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