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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تخفيض أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 .. تفاصيل

ميتسوبيشي إكسباندر
ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة ميتسوبيشي فى السوق المصرى ، تخفيضات في أسعار طرازات اكسباندر 2022 في السوق المحلي المصرى ، والتى تنتمى الى فئة السيارات متعددة الأغراض MPV.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

وأوضحت دايموند موتورز وكيل سيارات ميتسوبيشي في مصر ، أن السيارة طراز اكسباندر موديل 2022 ، تم خفض سعرها وصلت الي 13 ألف جنيه ، على الفئتين المتاحين فى السوق المصرى .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

وتستمد السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 حصان ، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 ، بطول 4475 مم ، و عرض 1750 مم ، وارتفاع 1695 مم ، أما عن سعة الشنطة الخلفية فتقدر بـ 220 لترًا .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

وتضم السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان والراحة من بينها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD.

 

وتأتى السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 ، بجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وحساسات مطر، ومكيّف هواء، ومقاعد قماش، وسبويلر خلفي، وتحتوي على نظام ترفيهي حديث .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

اما عن أسعار اكسباندر 2022 :

- فئة ميدلاين 377 ألف جنيه بدلاً من 390 ألف جنيه . 

- فئة هاي لاين 402 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه .

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