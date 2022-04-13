تخفيض أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 .. تفاصيل

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة ميتسوبيشي فى السوق المصرى ، تخفيضات في أسعار طرازات اكسباندر 2022 في السوق المحلي المصرى ، والتى تنتمى الى فئة السيارات متعددة الأغراض MPV.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

وأوضحت دايموند موتورز وكيل سيارات ميتسوبيشي في مصر ، أن السيارة طراز اكسباندر موديل 2022 ، تم خفض سعرها وصلت الي 13 ألف جنيه ، على الفئتين المتاحين فى السوق المصرى .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

وتستمد السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 حصان ، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 ، بطول 4475 مم ، و عرض 1750 مم ، وارتفاع 1695 مم ، أما عن سعة الشنطة الخلفية فتقدر بـ 220 لترًا .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

وتضم السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان والراحة من بينها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD.

وتأتى السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 ، بجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وحساسات مطر، ومكيّف هواء، ومقاعد قماش، وسبويلر خلفي، وتحتوي على نظام ترفيهي حديث .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

اما عن أسعار اكسباندر 2022 :

- فئة ميدلاين 377 ألف جنيه بدلاً من 390 ألف جنيه .

- فئة هاي لاين 402 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه .