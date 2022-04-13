الزمالك يواصل تدريباته الأربعاء بدون راحة بعد التعادل مع فاركو

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مواصلة التدريبات الجماعية الأربعاء، بعد التعادل مع فاركو في المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري الممتاز.



ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره فاركو في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة، في حين رفع فاركو رصيده إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.