عبد الجليل: صلاح سيتوهج في المنتخب مع إيهاب جلال كما لم نراه من قبل

أكد محمد عبد الجليل نجم منتخب مصر السابق، أنه لا يتخوف أبدًا من قدرة إيهاب جلال في التعامل مع لاعبي المنتخب، وعلى رأسها نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وتابع عبد الجليل أثناء ضيافته في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على قناة ETC ، محمد صلاح أصبح يمتلك من الاحترافية التي تجعله يتعامل مع أي مدرب مهما كانت شخصيته".

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق، شخصية إيهاب جلال ستكون سلسة جدًا في التعامل مع اللاعبين، لأنه شخص هادىء ولديه قدر كبير من الاحترام الذي يجلعه محبوبًا من اللاعبين حوله".

وأكمل عبد الجليل، إيهاب جلال قادر على إخراج أكثر من لاعب بنفس شخصية محمد صلاح، وقادرة على صناعة الفارق في المباريات، وأراهن أن صلاح سيتوهج مع منتخب مصر تحت قيادة جلال، كما لم نراه من قبل".

إلغاء منصب مدير منتخب مصر سيكون في مصلحة إيهاب جلال، لأننا لانعلم طبيعة الشخص الذي يُعين في هذا المنصب، وإيهاب جلال يرفض التدخل في عمله".

وأتم عبد الجليل:" إيهاب جلال يمتلك الخبرات التي تؤهلة لقيادة منتخب مصر".