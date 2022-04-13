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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماس كهربائي يُشعِل النيران بشقة سكنية في سوهاج

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية، بالطابق الثالث، بدائرة قسم أول سوهاج؛ إثر حدوث ماس كهربائي من أحد الأجهزة الكهربائية داخل الشقة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية دائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث ملك المدعو (جمال. م. م - 40 سنة -عامل - ويقيم بذات الناحية)، وبسؤاله بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء؛ لاخماد النيران، وبالفعل تم اخماد النيران المشتعلة دون حدوث اي إصابات بشرية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج حريق شقة ماس كهربائي اطفاء

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