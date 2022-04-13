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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"عبد اللطيف": تعادل الزمالك أمام فاركو حرمه الضغط على الأهلي في صدارة الدوري

صدى البلد

قال وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق، إن التعادل السلبي الذي حققه الفريق الأبيض أمام فاركو، حرمه من الضغط على الأهلي، في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن ما فعله جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق بتدوير اللاعبين كان قرارًا خاطئًا.

وأضاف عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن ظهور لاعبين لم يشاركوا منذ فترة أدى إلى عدم التجانس على أرض الملعب، خاصة وأن الأبيض فشل في الوصول إلى مرمى منافسه.

وأشار إلى أن فاركو درس نادي الزمالك جيدًا وأغلق مفاتيح اللعب، بخلاف أنه بدنيًا تفوق بشكل كبير، وحرم الأبيض من الوصول إلى مرماه.

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"عبد اللطيف": تعادل الزمالك أمام فاركو حرمه الضغط على الأهلي في صدارة الدوري

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