107 ألف دولار شهريًا.. شبانة: رئيس الزمالك أعلن سابقا عن راتب فيريرا

كشف الإعلامي محمد شبانة، قيمة راتب جوسفالدو فيريرا المدرب البرتغالي لفريق الكرة بنادي الزمالك.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصريحات في وقت سابق وأكد أن الراتب الشهري للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق هو 107 ألف دولار شهريًا تشمل المدرب و جهازه المعاون الأجنبي والمكون من 3 أشخاص".

وأكمل شبانة، مصدر داخل نادي الزمالك كشف عن قيمة الراتب الحقيقي للمدرب مع النادي، مشيرًا إلى أن ما تردد غير صحيح وأن المدرب يحصل على أكثر من ذلك ".

وأتم شبانة، فيريرا منذ بداية تواجده مع الزمالك والقيمة المالية ليست في أولوياته والمدرب يركز في المقام الأول على النجاح مع الفريق ويسعى إلى وضع استراتيجية طويلة المدى مع الفريق ليكون مساعديه بعد ذلك هم المسئولين عن الفريق والإدارة من الناحية الفنية ويكون هو مختص بالناحية الاستشارية.

وكان قد تعادل الزمالك أمام فاركو، سلبيًا في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.