الكومي: اتفقنا من اللحظة الأولى على أن ينفذ رأي الأغلبية

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كواليس اختيار إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، وحقيقة الخلافات حول اختياره، وكذلك موقف حازم إمام عضو مجلس الاتحاد، بعد انتشار أنباء حول تهديده بتقديم استقالته من منصبه، اعتراضًا على تعيين جلال مدربًا للفراعنة.



وتابع إيهاب الكومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، المناقشات لم ترتقي لحد الخلاف، اتفقنا من اللحظة الأولى على أن يُنفذ رأي الأغلبية، فقرار اتحاد الكرة كان بالتعاقد مع إيهاب جلال، وليس أشخاص بعينها".



وأضاف الكومي، الاختلاف في الرأي شيء صحي في إتخاذ أي قرار، بالطبع نحترم حازم إمام ومحمد بركات كان لهم رأي بتواجد مدير فني أجنبي، لكن في النهاية حسمنا قرارنا برأي الأغلبية وأعلنا عنه".



وعن تهديد حازم إمام بالاستقالة، نفى إيهاب الكومي حدوث أي خلافات بين أعضاء مجلس الاتحاد، ترتقي لتقديم أحد استقالته، مؤكدًا أن حازم إمام ومحمد بركات لهم قيمة فنية كبيرة ورأيهم الفني يُحترم داخل المجلس، باعتبارهم لاعبين سابقين".



وأتم الكومي، حازم إمام أو محمد بركات سيتولا منصب المشرف على منتخب مصر الأول".