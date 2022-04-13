عبد الجليل: إبراهيم عادل المستفيد الأكبر من تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

أكد محمد عبد الجليل نجم منتخب مصر السابق، أن إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، هو المستفيد الأكبر من تولي إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر.

وتابع عبد الجليل أثناء ضيافته في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على قناة ETC ، أن إيهاب جلال سيمنح فرصة كبيرة لإبراهيم عادل في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، إيمانًا بالإمكانيات الكبيرة للاعب".

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق، رغم صغر سن إبراهيم عادل، إلا أن اعتماد إيهاب جلال عليه في بيراميدز وسط كوكبة النجوم الموجودة، تجعله ضمن الأوراق التي ستتوهج في الفترة المقبلة".

وأكمل عبد الجليل، إيهاب جلال يُجيد صناعة الهجوم، ويستحق تدريب منتخب مصر، وأتوقع له النجاح مع الفراعنة في الفترة المقبلة".

وأتم عبد الجليل:" إيهاب جلال يمتلك الخبرات التي تؤهلة لقيادة منتخب مصر".