طارق لطفي: كنت مرشحا لعمل تاني وأخدت جزيزة غمام بالصدفة

قال الفنان طارق لطفي، إنه مازال يصورون مسلسل جزيرة غمام، من قبل المغرب واحنا لسه بنصور.

وتابع طارق لطفي خلال تصريحات إعلامية، :الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال كان بيكتب مسلسل غير جزيرة غمام، وأنا كنت مرتبط بمسلسل تاني خالص، وإلتقينا بالصدفة في الشركة المنتجة، وقال إنه هيعمل فكرة تانية غير المسلسل اللي بيكتبه وشرحها، فعجبتني الفكرة وقلت أنا كمان هعمل جزيرة غمام".

و أضاف"طارق لطفي ": الحدوته اللي حكاها عبد الرحيم كمال عجبتني قوي، والشخصية أغرتني جدا ، إني أقدمها وأعملها، قالولي استني إقرا الورق، وقلت لهم أنا أثق جدا في عبد الرحيم كمال" .

و اكمل "طارق لطفي": " احنا كسالي جدا في الوسط الفني..بمعني إن لو ممثل نجح في دور معين.. بيفضل يؤدي ويُسْكن نفس طبيعة الشخصية لضمان النتيجة.. ولكن مسألة التغيير.. إن حد يعرف إنك تقدر تؤدي دور مختلف لازم يكون حد قريب منك..زي جبل الحلال.. لأن عادل أديب أغراني بالدور ده. ولكن أدورا الشر عادة..بيكون لها طبقات.. غير الأدوار الطيبة".

و علق الفنان طارق لطفي عن الشخصية فقال شخصية خلدون رمز، عكس شخصية العام الماضي وهي شخصية ورمز في نفس الوقت.

و عن الجملة الصعيدي : " كيف عويل اللنضة في الطيات"..جملة صعبة وسألت معناها.. ولكن عبد الرحيم كمال صعيدي أصيل.. وعندنا مصحح لهجة أمين جدا.. ومعتز جدا على اللهجة الأم.

‎واختتم طارق لطفي قائلا:" الزميل والفنان فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري .. وصديق مقرب مني.. وفي راحة ومساحة بيني وبينه..هكون المستفيد والمشاهدين هيستفادوا لما يكون في دور ومشاهد.. الأستاذ رياض الخولي.. هو أحد أساتذتنا الكبار.. والتمثيل معاه مريح جدا جدا.. الجديد واللي دخل علينا وعمل مفاجأة كبيرة هو الفنان أحمد أمين.. هو لطيف جدا ومجتهد.. فبقت كواليس المسلسل بقت شبه المسلسل.