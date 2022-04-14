اقتصاد السعودية| وزير الاقتصاد والتخطيط يزور جمهورية البرتغال

زار وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، جمهورية البرتغال، اجتمع خلالها بوزير الاقتصاد والبحار البرتغالي أنطونيو كوشتا سيلفا.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد جرى خلال الاجتماع، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط، بوزير الدولة للبيئة والطاقة جواو قالامبا، وتم خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون المشترك بين البلدين.

والتقى الإبراهيم، برئيس هيئة الاستثمار والتجارة في وزارة الخارجية البرتغالية لويس كاسترو هنريك، والسكرتير التنفيذي لرابطة الدولة الناطقة باللغة البرتغالية زكرياس دا كوستا وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية العلاقات القائمة على المصالح المشتركة بين الجانبين.