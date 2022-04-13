"الأسطورة".. مروان حمدي يشارك متابعيه بصورة مع محمد صلاح

نشر مروان حمدي، لاعب منتخب مصر، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مروان حمدي في الصورة برفقة اللاعب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، معلقا “الأسطورة”.

يذكر أن رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة تمديد إعارة مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء والمعار لنادي سموحة، بعدما أبدى مسئولو النادي السكندري رغبتهم في طلب تمديد استعارة المهاجم لموسم جديد.

واستقر المسئولون بالقلعة البيضاء على عودة اللاعب لصفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي ورفض فكرة إعارته مجددا سواء لسموحة أو غيره من الأندية.

وتلقي مروان حمدي عدة عروض من بعض الأندية المحلية والخليجية للانتقال إلى أحدها بداية من الموسم المقبل بالإضافة إلى رغبة مسئولي نادي سموحة في تمديد تعاقدهم مع اللاعب لموسم آخر.