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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشيدا بجهود السعودية والإمارات..

اليمن.. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالتعاون مع المبعوث الأممي للتوصل لحل سياسي

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

رحب مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه بكامل صلاحياته، مؤكدا أهمية تشكيله.

وقال المجلس في بيان نشرته بعثة النرويج في الأمم المتحدة إن "تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن خطوة مهمة نحو الاستقرار والوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن".

ودعا المجلس في البيان الحوثيين إلى التعاون مع جهود المبعوث الأممي لوقف شامل لإطلاق النار، مطالبًا الميليشيا بالتعاون مع المبعوث للتوصل إلى حل سياسي في اليمن عن طريق التفاوض.

وأعرب مجلس الأمن عن القلق "البالغ" بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، ودعا الجهات المانحة إلى تمويل خطة الاستجابة الأممية.

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كما رحب البيان بإعلان السعودية والإمارات عن حزمة دعم اقتصادية لليمن، مشيدًا بمساهمات مجلس التعاون الخليجي في دعم السلام والمفاوضات.

من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج بمطار صنعاء، إن الهدنة صامدة بشكل عام حتى الآن، لكن علينا الانتباه للتحديات أيضاً".

وأضاف: "نحن نعتمد على استمرار التزام الأطراف وانخراطها الجاد من أجل تنفيذ الهدنة"، مشيرا إلى أنه ناقش مع مسؤولين في صفوف الحوثيين "البناء على الهدنة كخطوة نحو حل سياسي شامل للنزاع".

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