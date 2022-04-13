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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار 3 الحلقة 12..خيرت الشاطر:موقف الفريق السيسي لا يتفق مع فكر الجماعة

الاختيار 3
الاختيار 3

شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل الاختيار 3، زيادة حالة التوتر لدى محمد مرسي في ظل تصاعد الأزمات ورفض الأحزاب والقوى السياسية لخطواته هو وجماعته، ورسالته الشهيرة إلى شيمون بيريز الذي يصفه فيها بصديقه العزيز. 

وقال محمد مرسي في أحداث حلقة الاختيار 3، إنه لن يحتفل بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير مع الأحزاب والقوى السياسية، لكنه سيقيم احتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، وينوه إلى الذكرى في خطبته، لكن بعد موافقة مكتب الإرشاد على فكرته. 

حالة الطوارئ

شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل الاختيار 3، تردد محمد مرسي في فرض حالة الطوارئ بمدن القناة عقب أحداث سجن بورسعيد الشهيرة، وتخوفه من وصفه بالمنافق بعد مجابهته لقانون الطوارئ في خطابات عديدة. 

وأصر خيرت الشاطر على أن يكون محمد مرسي حازما، ويفرض حالة الطوارئ للسيطرة، بعدما اتهمه الجميع بأنه المتسبب في وفاة الكثيرين. 

الترصد لـ السيسي

شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل الاختيار 3، اجتماع عدد من قيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان بحضور خيرت الشاطر وسعد الكتاتنى.

وقال خيرت الشاطر خلال الاجتماع أن موقف الفريق السيسي وزير الدفاع محايد ولا يتفق مع فكر الجماعة، يا معانا يا علينا، ولازم نتأكد من ده بسرعة.

تسجيل خيرت الشاطر 

 

الاختيار 3

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار حالة الطوارئ 25 يناير مكتب الارشاد Arts Entertainment

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