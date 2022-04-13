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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«رسولنا قدوتنا» .. أمسية رمضانية في كفر الشيخ |صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بمركز شباب مدينة كفر الشيخ، الأمسية الرمضانية بعنوان "رسولنا قدوتنا".

حضر الأمسية الشيخ عبد الحميد متولي، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، والدكتورة عواطف عبد الرؤوف، محمد عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، والنشء والشباب من أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ.
 

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تناول اللقاء شرحا لفضيلة الشيخ عبد الحميد متولي، عضو لجنة الفتوى الإلكترونية، فضائل الإسلام ومكانة الأخلاق في الإسلام، وكيف كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف وصل الإسلام للملايين من الناس بسبب صدق الرسول، مع ضرب أمثلة من حياة الرسول ومواقفه الرحيمة مع أمته، وكيف ربي جيلا حمل راية الإسلام من بعده، كما شهد اللقاء تفاعلا قويا بين المحاضرين والمشاركين من النشء والشباب.
 

وأوضح، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هدف وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، غرس القيم الدينية السمحة بين النشء والشباب، من خلال التعرض للجوانب المضيئة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شرح مبسط لأركان الإسلام والإيمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، لترسيخ قيم الصدق وصحيح الإيمان بين أبنائنا، ويقوم على فعل ذلك مشايخ يشرحون بشكل مبسط وتفاعلي مع الشباب والنشء.
 

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات أحمد عفيفي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وراندا البيطار، مدير الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب العام بالوزارة، وإشراف تنفيذي عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وأسامة الصياد، مدير إدارة برلمان الشباب بالوزارة، وعاطف سالم، مدير إدارة الطلائع بالوزارة، ومحمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

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