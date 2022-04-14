مش هتصدق إنها حصلت..أشهر الأخطاء التاريخية في المسلسلات على مدار 60 سنة

قال الناقد الفني محمد توفيق ؛ إن الأعمال التاريخية في الثمانينات كانت تمر بالمراجعة التاريخية من خلال لجنة كبيرة ومع ذلك كان هناك أخطاء كبيرة ؛ مثل مسلسل الأيام " طه حسين " في مشهد دخل على محمد لطفي السيد في الجريدة التي تأسست في 1907 فيقول له أن الأمام محمد عبده توفى في حين أن وفاته عام 1905 ؛ فهذا يعتبر خطأ كبيرا .

أضاف محمد توفيق خلال لقاءه في برنامج 60 سنة دراما على قناة" تن " ؛ أن هناك خطأ كارثي في أكثر من مسلسل خاص بحادثة دنشواي أن المجموعة التي على المنصة لتحكم على المصرين منهم القاضي بطرس غالي وفتحي زغلول شقيق سعد زغلول ؛ ففي الدراما يكون القضاة إنجليز ؛ وهذا خطأ تاريخي كارثي .

أوضح الكاتب الصحفي أن في مسلسل الفتوة كان هناك خطأ في الحلقة الأولى ؛ أن الأحداث في عام 1850 ثم حاولوا صناع العمل تدارك هذا الخطأ فتم نشر بيان بأن الأحداث بعد ذلك التاريخ بحوالي 20 أو 30 سنة .

أشار توفيق إلى أن دائما ما يكون هناك اشتباك بين الشخصيات الحقيقية التاريخية و أبنائهم أو أحفادهم مع صناع الدراما في مواقف معينة من جانب وقوعها بالفعل أو لا ؛ أو وقوع الحدث بشكل أخر .

تابع أن هناك بعض المسلسلات لم تأخذ حقها جماهيريا؛ مثل مسلسل الزيني بركات، فعلق الفنان أحمد بدير على هذا الدور أنه دائما كان منبهرا بأدائه في هذا للمسلسل، مضيفا أن لو الزيني بركات في مثل هذه الأيام وتم تجهيز الديكورات بالمتاح حاليا لكان الأمر مختلف .