مانشستر سيتي يخسر خدمات كانسيلو فى موقعة الريال بنصف نهائي دوري الأبطال

تلقى مانشستر سيتي ضربة موجهة بخسارة خدمات الظهير البرتغالي جواو كانسيلو ضد ريال مدريد، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الاتحاد، يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر أبريل الحالي، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح مانشستر سيتي في التأهل إلى نصف النهائي بعد اجتياز عقبة أتلتيكو مدريد، فرغم التعادل السلبي منذ قليل في لقاء العودة، لكن فريق المدرب بيب جوارديولا خطف بطاقة التأهل بفضل انتصاره ذهاباً بهدف نظيف.

لكن تأهل مانشستر سيتي لم يأتي بدون خسائر، وتلقى جواو كانسيلو البطاقة الصفراء الثالثة له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وبالتالي سيغيب عن المباراة القادمة ضد ريال مدريد.

وربما لا تتوقف خسائر السيتزنز عند جواو كانسيلو، وقد يشهد كاييل ووكر نفس المصير، بعد تعرضه لإصابة في مباراة أتلتيكو مدريد، واضطرار المدرب بيب جوارديولا لاستبداله.