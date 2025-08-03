بدأت تنسى كتير ؟ إليك 3 ركائز للحفاظ على اللياقة الذهنية مع التقدم في السن

توصلت نتائج دراسة علمية حديثة عُرضت في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر إلى أنه يمكن الحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر بواسطة 3 ركائز، تتمثل في اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة البدنية وتمارين اللياقة الذهنية.

حل مشكلة النسيان

في إطار هذه الدراسة، التي أجرتها كلية الطب بجامعة ويك فورست في كارولاينا الشمالية، خضع 2100 بالغ تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما للفحص لمدة عامين، وشارك نصفهم في فصول جماعية تضمنت ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي وتدريبًا ذهنيًّا.

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بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، كان أداء المجموعة النشطة أفضل بكثير في فحوصات الدماغ وفحوصات الدم، محققةً نتائج نموذجية للأشخاص الأصغر سنا بسنة أو سنتين، وذلك وفقا لما أفاد به باحثون في المؤتمر.

ما الذي يمكن فعله تحديدا؟

تضمن البرنامج الجماعي التدابير الآتية: