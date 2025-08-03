فيلم Superman يتجاوز 550 مليون دولار عالميا

حقق فيلم «Superman» إنجازًا بارزًا في شباك التذاكر العالمي، حيث تجاوزت إيراداته 551 مليون دولار، منها 315 مليون دولار في الولايات المتحدة و225 مليون دولار من الأسواق الدولية.

وأصبح فيلم Superman، أعلى نسخة من فيلم سوبرمان منفردا في التاريخ من حيث الإيرادات المحلية، متخطّيًا فيلم Man of Steel الصادر عام 2013.

وبالرغم من أن عائداته الدولية جاءت أقل مقارنة بفيلم Man of Steel؛ إلا أن الأداء القوي في السوق الأمريكية منح العمل دفعة كبيرة، خاصة وأن ميزانيته الإنتاجية قُدرت بـ 225 مليون دولار، ما يجعله يتجاوز بسهولة نقطة التعادل ويُصنَّف كنجاح تجاري ملحوظ بالنسبة لشركة وارنر بروس.

ولاقى الفيلم إشادة جماهيرية ونقدية، واعتُبر خطوة أولى ناجحة في استراتيجية جيمس جن وبيتر سافران لإعادة إطلاق عالم DC السينمائي بروح جديدة وقصص متصلة.

ورغم بعض الجدل السياسي الذي رافق طرحه- بسبب الطابع الإنساني ورسائله الاجتماعية-؛ فإن الإقبال الكبير في دور العرض أثبت أن «سوبرمان» لا يزال رمزًا جماهيريًا عالميًا، وركيزة أساسية لمستقبل أفلام الأبطال الخارقين.

ويتناول الفيلم قصة الشاب كلارك كينت، وهو يتنقل بين هويته كصحفي في “ديلي بلانيت”، ودوره كـ حامٍ للبشرية، في عالمٍ يحاول أن يجد فيه مكانًا له بين الناس.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، ويؤدي دور كلارك كينت/ سوبرمان، النجم الصاعد ديفيد كورينسويت، وتشاركه البطولة رايتشل بروسناهان في دور الصحفية الجريئة لويس لاين، ونيثان فيليون في دور وإيدي جاثيجي، وإيزابيلا ميرسيد.