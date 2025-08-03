والد ضحية حفل محمد رمضان يوجه رسالة للشامتين في وفاته بسبب مهنته

وجه حسن العفوي والد حسام حسن ضحية حفل محمد رمضان بالسحل الشمالي، الذي فقد حياته إثر حادث سقوط ألعاب نارية رسالة مؤثرة لجمهور السوشيال ميديا والشامتين في وفاة نجله كونه يعمل في حفل غنائي، مطالباً إياهم بالتوقف عن الإساءة لابنه المتوفى.

وقال والد حسام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر قناة صدى البلد 2،: "بلاش تجريح في ابني.. هو مات، واللي بيكتب كلام يوجع في حقه يفتكر إن كما تدين تدان، هو عند ربنا دلوقتي وابني كان راجل وعمره ما طلب مني فلوس وعندي ابن تاني غيره ومش هقدر أقول غير الحمد لله".

وأضاف: "ابني كان راجل وبيصرف على نفسه، ومكانش ليه دعوة بأي حاجة غير شغله بس، واللي بيحصل على السوشيال ميديا وجع قلبي فوق وجعي عليه".



وكشف والد حسام حسن، ضحية حفل الفنان محمد رمضان في بورتو جولف بالساحل الشمالي، عن زيارة الفنان للمستشفى للاطمئنان على المصابين وتقديم واجب العزاء.



وقال حسن العفوي والد المتوفي، أن الفنان محمد رمضان حضر بالفعل إلى المستشفى عقب الحادث للاطمئنان على المصابين، وقدم له العزاء، ثم غادر، قائلًا: "محمد رمضان جيه المستشفى واتطمن على المصابين وعزاني ومشي".



واستنكر ما يُثار حول قبوله تعويضات مالية، متسائلًا بحرقة: "مين يقبل تعويض في ابنه؟ هل المال يعادل الروح؟ هل ملايين الدنيا تعوض روح ابني؟".



وأكد في ختام تصريحاته أن الجهة الوحيدة التي تواصلت معه بعد الحادث كانت بعض العاملين الذين كانوا متواجدين مع نجله في تجهيزات الحفل، قائلًا: “اللي تواصل معايا فقط هما اللي كانوا شغالين معاه بس”.