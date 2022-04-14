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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"انهيار ورق العنب وارتفاع الطماطم".. أسعار الخضراوات اليوم

ورق عنب
ورق عنب

تباينت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الخميس 14-4-2022،  اليوم الثاني عشر من شهر رمضان ووفقا لآخر تحديث سجل سعر الطماطم في سوق العبور 12.5 جنيه، والبطاطس 4 جنيهات والملوخية بـ 7جنيهات للكيلو.

وكانت أسعار الخضراوات شهدت ارتفاعا كبيرا في السعر مع بداية شهر رمضان المبارك، وكانت قد وصل سعر الطماطم إلى 20 جنيها والفلفل إلى 45 جنيها، وورق العنب إلى 100 جنيه.

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 13-4-2022، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

ارتفاع سعر الطماطم  اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 12.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 2 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 3.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 7 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

 

تراجع أسعار الباذنجان

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 7 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 5 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 9 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 10 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 13 جنيها، وتراجع الفلفل الألوان إلى 15  جنيها للكيلو الواحد، وتراجعت الملوخية إلى 7جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 9 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 6 جنيهات، والثوم بـ 5.5جنيه، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات، وورق العنب  البناتي بـ 22جنيها للكيلو، وورق العنب البلدي بـ 17 جنيها.

 

أسعار الفاكهة اليوم الخميس

 

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى  4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة إلى 7 جنيهات، واليوسفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، و التفاح الجولدن 20 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 9 جنيهات.

 

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجلت الفراولة 6 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 15 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ15 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.

 

تراجع أسعار الباذنجان اسعار الفاكهة ارتفاع سعر الطماطم اسعار الخضراوات ورق العنب

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