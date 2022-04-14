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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الفرحة تفضل في البلد.. حياة كريمة تبرز رؤية مصر 2030

صدى البلد

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إعلانا جديدا لحملة حياة كريمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الأبعاد الخدمية والتنموية ورؤية مصر 2030.

ويستهدف الإعلان، إعلام المواطنين بحملة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وزواج اليتيمات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة، حيث وبدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%.

وتأتي مبادرات القيادة السياسية بحزمة من البرامج والأنشطة متعددة الأبعاد الخدمية والتنموية لتتوافق وأبعاد رؤية مصر 2030؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تستهدف جذور الفقر واقتلاعها بتلامسها عن قرب مع فقراء هذا الوطن واحتياجاتهم المشروعة التي تؤكد عليها القيادة السياسية، وحقه في استحقاقات التنمية لتوفير مستوى معيشي لائق بكرامة الإنسان المصري الأصيل.

وتأتي أهمية تواجد ذلك التحالف لكل الأطراف المتمثلة في هذه الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لمساهمتها الفاعلة في برامج تنمية المجتمعات الفقيرة وتلبية احتياجاتها المشروعة، في ربوع البلاد على اتساعها، حيث تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وما إلى ذلك من مجالات التنمية المختلفة، خاصة مع إعلان رئيس الجمهورية بتكريس عام 2022 عامًا لانطلاق المجتمع المدني وتعزيز امكانياته ودعمه لخدمة المجتمع.

وتقول أغنية "حياة كريمة":

اهلا وسهلا شرفتوا.. اتفضلوا ده انتوا انستوا

مطرحكوا ده وكمان بيتكوا.. يساع من الأحباب ملايين.

منين ما تيجي تلاقي براح.. على أي جنب تنام مرتاح

ولو حانت ساعة المرواح تلقي الحبايب مجتمعين

متغيبش تانى عن البلد.. واهو احنا بقا أصحاب الدار

ما يهمنا ليل ولا نهار.. يمين في زرعة شمال جرار.. خلصنا لف فدق الباب ومعزومين على كتب كتاب ما أحلى الفرح للأحباب

والوقت جمب عروستى يطول.. زغاريط تجيب أخر البلد

كل الرجال على الترعة تلف.. عشان خالك منصور خلف

والعمدة صمم واستحلف قال حطوا زينة على البرين

ما الصحة لما بتبقي حديد يوم بعد يوم الرزق يزيد

وما تفضي ثانية من المواعيد والعمر زاد في رصيده سنين

والفرحة تفضل في البلد.. على اليمين

بعد الدوار المدرسة بتزيد أدوار ويزيد معاها عدد الشطار

غنوا النشيد رفعوا العلم واما العيال تطلب بلالين أو اى حاجة من الدكاكين بخمسة ولا إن كانت خمسين يادوب بينزل السبت

تبقي البلد غير البلد.. نرمي تكالنا عليك يا كريم ونصحي يا فتاح يا عليم

على الرزق نجري ونمشي سليم والحالة ميت فل وعجب

الصحة تبقي تملي تمام والمدرسة مش أي كلام

والبيت كمان يا سلام يا سلام والرزق ييجي من غير سبب

حياة كريمة في البلد

علشان نحقق حلم حياة كريمة في كل قري مصر لازم نساعد بعض.. حياة كريمة ساعدت وطورت قري كتير.

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