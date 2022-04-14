انفراجة في أزمة بانون بعد تلقي الجهاز الطبي تقريرا عن تحسن حالته

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن وجود انفراجة كبيرة في التقارير الصحية للمغربي بدر بانون لاعب فريق النادي الأهلي، والذي أبعدته اضطراب في وظائف القلب عن المشاركة مع الفريق الأحمر منذ فترة.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، يخضع بدر بانون لاعب الفريق الأول بالأهلي لفحص طبي جديد خلال الأيام القادمة مع وجود بعثة الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بالدار البيضاء".

وأضاف شبانة، طبيب الأهلي أعلن أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية سيعود بدر بانون مع الأهلي للقاهرة فهناك تنسيق كبير لعودته مع بعثة الفريق عقب نهاية مباراة الرجاء الثانية التي ستكون في الدار البيضاء".

وأكمل شبانة، الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق أكد أن اللاعب سيبدأ المشاركة تدريجيًا في التدريبات مع ظهور نتيجة الفحوصات الطبية ولكن المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدًا بشأن اللاعب المغربي.

وأتم شبانة، بدر بانون حصل على راحة سلبية خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ شهر مارس الماضي بعدما أجرى فحوصات علي القلب والرئتين حيث عاني من مضاعفات فيروس كورونا منذ ما يقرب من أربعة أشهر وتغيب عن المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة مع منتخب بلاده".