انتهاء تصوير مسلسل «الاختيار 3»

علم “صدى البلد” من مصدر مقرب انتهاء أبطال مسلسل "الاختيار3” من التصوير بشكل رسمى مع الاستمرار فى عملية المونتاج.

ويعرض مسلسل “الاختيار 3” الحلقة 12 تتابُعًا للأحداث التي أعقبت الإعلان الدستوري ومن بعده الدعوة للاستفتاء على الدستور خلال عام 2012 الذي وصل فيه الإخوان إلى سدة الحكم.

وتكشف الحلقة عن كواليس عدة أبرزها هروب الإخوان من الاحتفال بالذكرى الثانية لـ 25 يناير، حتى لا يتم اتهامهم بتجاهل مطالب الثورة، حيث فكر رئيس الجمهورية وقتها في الاحتفال بالمولد النبوي والحديث عن الثورة على هامش خطاب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

أبطال مسلسل الاختيار

ويشارك في بطولة “الاختيار 3” مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ظهر في البرومو الدعائي لمحة من أحداث العمل المعروض حاليا، والذي ستدور أحداثه حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، ويظهر خلاله عدد من الشخصيات المهمة، أبرزهم البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة 30 يونيو.