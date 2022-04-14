الأرصاد: نشاط الرياح يزيد من إحساسنا بالبرودة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن درجات الحرارة تكون في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطقس خلال فترة النهار يكون ربيعيا معتدل الحرارة على القاهرة الكُبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ويكون مائلا للحرارة على شمال الصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العُظمى تُسجل اليوم على القاهرة الكُبرى 26 درجة مئوية، خلال فترة “النهار”، ولكن خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وبأقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت منار غانم إلى أن هناك نشاطا للرياح بسرعة من 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة، معقبة: "وده اللي بيزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة"، لافتة إلى أن الطقس يكون باردا، خاصة في الساعات المُتأخرة من الليل، والصباح الباكر.