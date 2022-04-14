ضبط وإعدام كمية من الأسماك المملحة بأسوان

تمكنت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، في إطار حملاتها على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية ، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، من ضبط وإعدام كميات من الاسماك المملحة والمواد الغذائية مختلفة الأصناف غير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل مدينة أسوان.



وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان في بيان اليوم / الخميس /، إنه تم المرور على ٢٦ منشأة مواد غذائية متنوعة بالسوق السياحي القديم بمدينة أسوان، حيث تم ضبط ١٢٠ كيلو أسماك مملحة لتغير خواصها تقرر اعدامها، كما تم ضبط ٦٥ كجم من المواد الغذائية المختلفة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى سحب ٨ عينات أسماك مملحة أخرى لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الصحية المطلوبة.



وأضاف أنه تم تحرير ١٢ محضر شهادات صحية ضد عدد من أصحاب محال المواد الغذائية، كما تقرر غلق ادارى لمحلين تجاريين ، مشيراً إلى أنه صدر قرار من النيابة بالموافقة علي اعدام الكميات الغذائية التى تم ضبطها ،لافتاً إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطن.