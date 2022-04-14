وزير النقل يتابع تشطيبات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء عصام والي رئيس هيئة الانفاق وقيادات الهيئة جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية) من محطة العتبة بمنطقة وسط البلد أسفل شارع 26 يوليو بمنطقة رملة بولاق مروراً بمنطقة ماسبيرو ووزارة الخارجية ثم تعبر أسفل نهر النيل مروراً بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة مروراً بشارعى البوهي والقومية العربية وصولاً إلى الطريق الدائرى ، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء .

بدأت الجولة بتفقد أعمال التشطيبات النهائية والتركيبات للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات وماكينات التذاكر بمحطة ناصر ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة3A وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو و تقع على مساحة 7100 متر مسطح ومكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر وعدد 37 سلم كهربائي من منسوب الشارع حتى ارصفة المحطة كما ان المحطة وباقي المحطات مؤهلة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يوجد بمحطة ناصر عدد 2 مصعد كهربائي من منسوب الشارع حتى الأرصفة و يوجد بالأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم كما يوجد بالمحطة 7 دورات مياه مخصص احداها لذوي الاحتياجات الخاصة .

ثم استقل جرار اختبار السكة لتفقد باقي محطات الجزء الأول والذي يمتد من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل علي (4) محطـات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) وذلك مرورا بالنفق اسفل نهر من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك ،

واكد الوزير » على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وان تكون التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة و اطلع الوزير على المخطط الزمني لمراحل التشغيل التجريبي للجزء الاول( 3A ) تمهيدا لافتتاحه خلال الموعد المخطط.

وتابع وزير النقل معدلات تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الثالثة (3B): والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج وحيث يشتمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان ) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى القومية العربية – الطريق الدائري والتي وجه الوزير بدراسه ربطها مع مشروع اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمه بينهما ) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ].

وكذلك تم متابعة الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C) والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة مروراً بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [ 3محطات نفقية ( التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول ) ومحطة علوية ( جامعة القاهرة ) ومحطة سطحية ( بولاق الدكرور) ]ووجه الوزير بان تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية مع الاستغلال الاستثماري الامثل لكافة المحطات.

ومن الجدير بالذكر أن الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة (21 نفقية – 2 سطحية – 11 علوية) ويتم تنفيذه على أربعة مراحل وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل بطول حوالى 24 كم (الأولى " العتبة – العباسية " بطول 4.4 كم بعدد (5) محطات نفقية - الثانية "العباسية – هارون " بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية - الرابعة بطول 11.5 كم و 10 محطات "4 نفقية + 6 علوية") وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطـول 17.7 كم وعدد 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية).

كما يحقق الخط الثالث تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي في محطة عدلي منصور التبادلية المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة 65 فدان وتشتمل على 32 مبنى يتم فيها العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات بالإضافة لأعمال الغسيل الشامل ودهان وتجديد العربات كما إنها مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارا.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجري حالياً توريد 32 قطار جديد مطابقى لأعلى المواصفات التكنولوجية الحديثة لإستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب بعد إفتتاح المرحلة الرابعة وكذلك بعد الإنتهاء من تنفيذ هذه المرحلة حيث تم توريد عدد 21 قطار دخل الخدمة منهم 14 قطار كما تم توريد مكونات 5 قطارات جاري تجميع اول قطارين منهم في مصنع سيماف ، كما أنه وبعد إكتمال تنفيذ الخط الثالث سينقل حوالى 1.5 مليون راكب / يومياً .

IMG-20220414-WA0024

IMG-20220414-WA0025

IMG-20220414-WA0026

IMG-20220414-WA0004

IMG-20220414-WA0027

IMG-20220414-WA0005

IMG-20220414-WA0028

IMG-20220414-WA0006

IMG-20220414-WA0029

IMG-20220414-WA0007

IMG-20220414-WA0008

IMG-20220414-WA0009

IMG-20220414-WA0010

IMG-20220414-WA0011

IMG-20220414-WA0012

IMG-20220414-WA0013

IMG-20220414-WA0003

IMG-20220414-WA0014

IMG-20220414-WA0015

IMG-20220414-WA0017

IMG-20220414-WA0018

IMG-20220414-WA0019

IMG-20220414-WA0020

IMG-20220414-WA0021

IMG-20220414-WA0022

IMG-20220414-WA0023